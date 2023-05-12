Украина ввела санкции против 17 белорусских предприятий 12.05.2023, 20:07

Также под ограничительные меры попала первичка лукашенковского профсоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес в санкционный список 17 белорусских предприятий. Также под ограничительные меры попала первичка лукашенковского профсоюза.

Имущество и счета этих предприятий на территории Украины будут заморожены.

ОАО «Гомельский радиозавод»,

ОАО «Пеленг»,

Научно-производственное унитарное предприятие «Научнотехнический центр «ЛЭМТ» БелОМО»,

ОАО «Могилевский металлургический завод»,

ОАО «Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»,

ОАО «Минский подшипниковый завод»,

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,

ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС»,

ОАО «Стародорожский механический завод»,

ОАО «Кузлитмаш»,

ОАО «Крановый завод»,

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»,

ОАО «Гомсельмаш»,

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»,

ООО «ИК Локомотив-сервис»,

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей,

Первичная профсоюзная организация государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».

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