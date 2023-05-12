Украина ввела санкции против 17 белорусских предприятий
- 12.05.2023, 20:07
Также под ограничительные меры попала первичка лукашенковского профсоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес в санкционный список 17 белорусских предприятий. Также под ограничительные меры попала первичка лукашенковского профсоюза.
Имущество и счета этих предприятий на территории Украины будут заморожены.
ОАО «Гомельский радиозавод»,
ОАО «Пеленг»,
Научно-производственное унитарное предприятие «Научнотехнический центр «ЛЭМТ» БелОМО»,
ОАО «Могилевский металлургический завод»,
ОАО «Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»,
ОАО «Минский подшипниковый завод»,
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС»,
ОАО «Стародорожский механический завод»,
ОАО «Кузлитмаш»,
ОАО «Крановый завод»,
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»,
ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»,
ООО «ИК Локомотив-сервис»,
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей,
Первичная профсоюзная организация государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».