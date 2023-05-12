Ученые: Чувство голода замедляет старение 12.05.2023, 20:12

Исследователи подтвердили эту гипотезу на мухах.

Для замедления старения может быть достаточно одного лишь чувства голода, без реального его наступления. Об этом сообщает Мичиганский университет.

Ученые давно замечали, что голод каким-то образом связан с замедлением старения. Однако ученым неясно, что именно является важным: недостаток калорий, определенных веществ или само субъективное ощущение. Некоторые исследования показали, что даже вкус и запах пищи могут обратить вспять полезный эффект голодания.

В связи с этим Кристи Уивер и ее коллеги решили выяснить, могут ли изменения в мозге, которые побуждают искать пищу, быть причиной увеличения продолжительности жизни. Для этого они вызывали голод у мух несколькими способами. В рамках первого авторы изменили количество аминокислот с разветвленной цепью, или BCAA, в тестовом корме, а затем позволили мухам свободно питаться дрожжами или сахаросодежащей пищей. Мухи, получавшие «закуску» с низким содержанием BCAA, потребляли больше дрожжей, чем сахара, по сравнению с мухами, которых кормили едой с высоким содержанием BCAA. Такое предпочтение дрожжей сахару является одним из показателей голода.

Авторы отмечают, что такое поведение не было связано с калорийностью еды с низким содержанием BCAA, в действительности эти мухи потребляли больше пищи и больше калорий. Когда мухи всю жизнь питались диетой с низким содержанием BCAA, они также жили значительно дольше, чем мухи, которых кормили диетой с высоким содержанием BCAA, независимо от калорийности.

Затем ученые перешли к непосредственному воздействию на мозг мух, активируя нейроны, связанные с чувством голода. Для этого эти нейроны сделали чувствительными к свету с помощью генных методов. В результате эти мухи потребляли в два раза больше пищи, чем насекомые, не подвергавшиеся воздействию света. Тем не менее, насекомые, испытывавшие ложное чувство голода, также жили значительно дольше, чем контрольная группа.

Авторы предупреждают, что их выводы являются предварительными и не могут быть использованы для составления пищевых предписаний диетологами.

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