Стихийная истерия или тестовая информационная атака? 1 Михаил Пожарский

12.05.2023, 20:25

6,846

Вчера мы наблюдали интересный перформанс.

Не так уж давно загадочные русские ботофермы навели нехилой суеты в США. Нет, конечно, пресловутое «русское вмешательство в выборы» сказалось на голосовании, разве что, на уровне статистической погрешности. Успех был в другом: в наведении паники в медиа- и политических кругах. Отдельные до сих пор скачут с рассказами о том, как страшные русские выбрали Трампа.

Боты, похоже, и впрямь часто работали на его поддержку, но из каких-то больших симпатий. Задача была простая: сеять хаос. А Трамп был дикой картой, которая генерировала максимальные объемы хаоса и конфликта вокруг себя. В остальном навести шороху в американских соцсетях было не так сложно. Есть и так уже разделенное и конфликтующее общество - добавь горючего в виде фейкньюс. Здесь вкинь что-то в пользу БЛМ, там - набрось в стиле «белых людей обижают». На каждом этапе - обостряй, нагнетай, распространяй панику, сей хаос. Дальше заряженные эмоциями граждане уже сами все сделают.

Это работает. Но, слава Богу, с ограниченной эффективностью и только там, где есть готовая база для конфликта (а в США она явно есть).

Так вот, куда делись все те ботофермы после американских фронтов? Ушли на покой, разбрелись по домам? Едва ли. Их какое-то время бросали на борьбу с российской оппозицией. Но сегодня российская оппозиция - это явно не главная цель для борьбы. Уж для одного там Евгения Викторовича точно.

И вот как раз вчера мы наблюдали интересный перформанс. Как все местные «военкоры» начали украинское контрнаступление. Реально, взрослые люди, у некоторых под лям подписчиков - весь вечер гоняли мутные новости без единого источника. ВСУ с химическим оружием наперевес! На боевых слонах штурмует российские позиции! Но мы стоим насмерть братцы, стоим! К ночи, видимо, всем надавали лещей через официальные каналы, «военкоры» поудаляли свои позорные истерики и завалили варежки. Но осадочек, как говорится, остался.

Было это стихийной истерией, или же это была какая-то тестовая информационная атака? Я лично предпочитаю списывать на глупость, а не умысел, то, что можно списать на глупость. Допустим, истерика была стихийная.

Но она иллюстрирует в каком нестабильном состоянии нынче находится вся эта публика. Ждут контрнаступления со дня на день и очень боятся.

Всюду ищут предателей, ожидают новых перегруппировок и прочих «ножей в спину».

Причем они же еще и конкурируют между собой. Поэтому каждый первым спешит сообщить «горячее», а по ходу дела обелить своего работодателя и очернить чужого.

В общем, вся эта «патриотическая» медийка выстроенная на последний год - это сейчас реально бочка с керосином. Достаточно спичку поднести и бомбанет непредсказуемым образом. Вчера случайно подпалили, кто-то покурил в неположенном месте. А прикиньте, что будет, если по ним уже специально долбанут парой тактических ботоферм? И будет это никакое не мифологизированное ЦИПСО, конечно. Оно небось само сейчас в а**е сидит.

Михаил Пожарский, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».