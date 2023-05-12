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Силовики устроили хапун в Гродно

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  • 12.05.2023, 20:35
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Силовики устроили хапун в Гродно

Как минимум шесть задержанных.

Провластные телеграм-каналы опубликовали видео с задержанными жителями Гродно, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Задержаны как минимум шесть человек. По информации правозащитников, среди них бывший актер театра кукол и шоумен Александр Енджеевский, задержанный позавчера, а также Андрей Таврель и Валерий Парулис.

Силовики заявили, что в числе задержанных и «заместительница гендиректора магазина «ГЕММА». Это строительный магазин в Гродно.

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