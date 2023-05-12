Дельный подход Залужного

Дельный подход Залужного1
- Александр Невзоров
- 12.05.2023, 20:55
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Главком ВСУ заинтересован не в массовом бегстве русских.
Ну, у русских «военкоров» и патриотов градус психоза пока не понизился. У них по прежнему «раскалывается небо», мобики мечутся по полям, выискивая кому бы побыстрее сдаться, а ппж не успевают стирать штаны обделавшихся генералов.
Доля истины в этих наблюдениях есть, но взвешенная и точная информация заключается в том, что ВСУ действительно двигаются вперед, но не ураганно, а очень обдуманно и хладнокровно.
Украинские пресс-службы нарочито скромничают,вскользь упоминая о «некоторых продвижениях» и расфигачиваниях «складов, и окопчиков и норок».
Залужный, судя по всему, заинтересован не в массовом бегстве русских, а в их коллективном трупировании на уже « известных позициях».
Это деловой подход.
Разбежавшихся в панике потом ищи-свищи. Их придется отлавливать, отслеживать, уничтожать по-ротно, а Валерий Федорович любит, чтобы стол «ломился» и за раз можно было бы навернуть парочку хорошо прожаренных дивизий, да с подливой из расплавленных танков.
Александр Невзоров, Telegram