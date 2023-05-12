Данилов: Украина хочет полностью завершить войну к зиме 2 12.05.2023, 21:12

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Алексей Данилов

Глава СНБО заявил, что ВСУ могут провести несколько контрнаступлений.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

Об этом он сказал в интервью азербайджанскому изданию Report.

«К зиме мы хотим полностью завершить войну. У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время», — отметил он.

Данилов не исключил, что для освобождения украинских территорий от российских оккупантов может быть проведено несколько контрнаступательных операций.

«Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется», — добавил секретарь СНБО Украины.

Говоря о планируемом контрнаступлении, он заявил, что эти действия «начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок».

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