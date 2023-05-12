Rolls-Royce собрал эксклюзивный розовый автомобиль 1 12.05.2023, 21:19

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Он изготовлен в единственном экземпляре.

Rolls-Royce представила эксклюзивный Ghost, изготовленный для особого клиента из Майами. Кузов седана окрасили в особый розовый оттенок Champagne Rose, разработанный специально для заказчика, пишет «Автоцентр».

Но настоящая магия Rolls-Royce кроется в салоне. Интерьер седана отделан в том же розовом цвете. Накладки на дверные пороги украшены надписью «Champagne Rose». На задних сиденьях — особая вишивка в виде переплетенных между собой литер «С» и «R». Такой же эмблемой украшен набор для пикника. Он поставляется в комплекте с автомобилем. Также у «розового» Ghost особая отделка потолка, которой заменили фирменное «звездное небо».

Стоимость уникального Rolls-Royce Ghost не озвучивается. Учитывая эксклюзивность, заказчику он обошелся недешево. Известно, что автомобиль передали хозяйке на частном мероприятии в ее доме в Майами.

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