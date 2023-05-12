Потому что дурак

Потому что дурак1
- Игорьй Эйдман
- 12.05.2023, 21:31
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Наиболее точный ответ на вопрос о причинах вторжения Путина в Украину.
Одни говорят, что Путин напал на Украину, потому что решил победой в этой войне укрепить свою власть и популярность. Другие — что он сделал это под влиянием идеологических имперских, украинофобских мотивов.
В какой-то степени всё это имеет отношение к реальности. Но наиболее точный ответ на вопрос о причинах вторжения дал колумнист NYT, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман: Путин — просто дурак, опасный, кровавый дурак, неспособный адекватно оценить последствия своих действий (именно это — главный признак дурака).
Фридман подробно написал об этом в своей колонке в The New York Times под заголовком «Владимир Путин — самый опасный дурак в мире».
Игорьй Эйдман, Telegram