В Германии предлагают разрешить службу в армии для иностранцев 12.05.2023, 21:53

С таким предложением выступает оппозиция.

Крупнейшая оппозиционная партия Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) – подготовила проект реформы вооруженных сил страны, где предлагает разрешить проходить службу в армии иностранцам.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Документ под названием «Международная стабильность», подготовленный экспертной группой ХДС, предлагает разрешить службу в Бундесвере гражданам ЕС, которые проживают в Германии, но не являются ее гражданами.

Иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС, службу в Бундесвере можно разрешить после прохождения обязательного годового курса социальной адаптации, говорится в документе.

Цель реформы, согласно видению немецких христианских демократов, заключается в последовательном возвращении Бундесвера «на свою основную военную миссию – способность воевать». Развертывание немецких вооруженных сил должно стать «неотъемлемой частью нашего инструментария политики безопасности», добавляют авторы.

Также ХДС предлагает увеличить количество резервистов Бундесвера, обеспечить их лучшим оборудованием и улучшить «профессиональный этос солдат, чтобы они боролись за нематериальные вещи, такие как безопасность, свобода и родина».

Дебаты о допуске иностранцев к службе в Бундесвере уже велись во времена бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Тогда это ограничилось дискуссиями о возможной службе иностранцев из ЕС в специфических родах войск, например по вопросам киберзащиты.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 200 тысяч военнослужащих и еще 100 тысяч резервистов. В начале этого года стало известно, что в Бундесвере резко увеличилось количество военных, которые просят не отправлять их на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».