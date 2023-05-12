Синоптики обещают белорусам теплые выходные 12.05.2023, 22:02

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Температура будет выше климатической нормы.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, в Беларуси будет тепло с температурным фоном около и на 1−4 градуса выше климатической нормы. В ночные часы будет от +6 до +12°С, в ночь на субботу местами еще не исключено понижение до +1…+5°С. Зато дневные максимумы окажутся в пределах от +20 до +27°С.

Синоптики также рассказали, что в первой декаде по всей территории страны наблюдался существенный недобор осадков — в среднем выпало всего 3,9 мм, или 23% декадной нормы осадков. В результате этого постепенно повышался класс пожароопасности в лесах. В Белгидромете считают, что к понедельнику в большинстве районов Гомельской, Брестской, Минской и Витебской областей, а также местами по Гродненской и Могилевской областям класс пожароопасности повысится с 3-го (средняя горимость) до 4-го (высокая горимость). Поэтому, отправляясь на природу, будьте осторожны с огнем.

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