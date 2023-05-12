Минобороны Украины намекнуло, что российские корабли в Севастополе ждет сюрприз 1 12.05.2023, 22:11

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Ведомство опубликовало фото смеющегося Зеленского и Cунака.

Минобороны Украины намекнуло, что российские корабли в Севастополе ждет сюрприз.

В Twitter ведомства появилось фото смеющегося президента Украины Владимира Зеленского в компании премьер-министра Великобритании Риши Сунака с подписью: «Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров».

The moment when you realize that the distance from the front line to the warships carrying Kalibr missiles in Sevastopol Bay is 298 km 700 meters. pic.twitter.com/LUaVL5O2GD — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 12, 2023

Напомним, Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, которые набирают скорость до 1 тысячи километров в час и поражают цели на расстоянии 250–300 километров.

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