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Минобороны Украины намекнуло, что российские корабли в Севастополе ждет сюрприз

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  • 12.05.2023, 22:11
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Минобороны Украины намекнуло, что российские корабли в Севастополе ждет сюрприз

Ведомство опубликовало фото смеющегося Зеленского и Cунака.

Минобороны Украины намекнуло, что российские корабли в Севастополе ждет сюрприз.

В Twitter ведомства появилось фото смеющегося президента Украины Владимира Зеленского в компании премьер-министра Великобритании Риши Сунака с подписью: «Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров».

Напомним, Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, которые набирают скорость до 1 тысячи километров в час и поражают цели на расстоянии 250–300 километров.

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