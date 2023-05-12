Партизаны в Крыму заявили, что проникли на ключевые фортификационные сооружения 1 12.05.2023, 22:29

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«Крым готовится к украинскому курортному сезону», — заявили они.

Крымское партизанское движение «Атеш» заявило 12 мая в Telegram, что активно наблюдает за ходом строительства линий обороны на полуострове.

«Мы присутствуем на возведении линий на многих участках, в том числе в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и на многих других участках», – говорится в сообщении.

Партизаны заявили, что проникли в село Молочное возле Евпатории и оценили степень готовности оккупантов к отражению возможного десанта с моря.

«Мы отметили как организована оборона, где расположены огневые точки и где брешь в их обороне. Рашисты готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон. Крым готовится к украинскому курортному сезону», – заявляет «АТЕШ».

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