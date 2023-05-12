Злая ирония судьбы 10 Telegram-канал «Ник и Майк»

12.05.2023, 22:41

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Лечить Лукашенко практически некому.

Чудеса с кармой продолжаются. Совещание по вопросам здравоохранения с участием синепалого синегуба перенесено в связи с очевидными проблемами со здоровьем диктатора.

Это именно та отрасль, которая до сих пор не развалилась благодаря самоотверженности медицинского персонала, несмотря на все попытки ее добить со стороны синепалого, Караника и Пиневича.

Мы как-то уже приводили кадры из фильма «Похороны Сталина», и они были пророческими. Лечить тело синепалого синегуба практически некому - в стране не хватает более 6000 специалистов.

Да он не хочет и не умеет лечиться. Злая ирония судьбы. И подтверждение правила, что если что-то долго разваливать, то оно развалится.

Болезнь синепалого отодвинула дальнейший развал системы и скорее всего отставку Пиневича по итогам ожидавшегося разноса. Тоже ирония.

А, может, найдется в окружении смелый доктор. Ему потом памятник поставят. И простят все возможные прегрешения.

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