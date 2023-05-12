Две ночи подряд на участке МКАД будет ограничено движение 12.05.2023, 23:11

Движение будет ограничено в районе Лошицы.

На 17-ом километре МКАД между Лошицой и Чижовкой, то есть от заправки у «Грина» до съезда на Игуменский тракт, нельзя будет проехать две ночи подряд, сообщили в столичной ГАИ.

Движение перекроют 14 мая с 00.00 до 06.00 и 15 мая с 00.00 до 5.00. Сделают это «в связи с проведением строительно-монтажных работ».

Объехать ремонтируемую часть можно будет через ул. Виктора Турова, ул. Янки Лучины, Игуменский тракт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».