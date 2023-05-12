Две ночи подряд на участке МКАД будет ограничено движение
- 12.05.2023, 23:11
Движение будет ограничено в районе Лошицы.
На 17-ом километре МКАД между Лошицой и Чижовкой, то есть от заправки у «Грина» до съезда на Игуменский тракт, нельзя будет проехать две ночи подряд, сообщили в столичной ГАИ.
Движение перекроют 14 мая с 00.00 до 06.00 и 15 мая с 00.00 до 5.00. Сделают это «в связи с проведением строительно-монтажных работ».
Объехать ремонтируемую часть можно будет через ул. Виктора Турова, ул. Янки Лучины, Игуменский тракт.