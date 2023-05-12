Залужный рассказал о тактике сопротивления в первые дни вторжения РФ в Украину

Залужный рассказал о тактике сопротивления в первые дни вторжения РФ в Украину1
- 12.05.2023, 23:44
- 2,982
Главком ВСУ поделился деталями первых дней войны.
Подготовка к нападению большой группировки российских войск определила способ противостояния Украины — нанесение максимальных потерь личному составу врага.
Об этом в документальном фильме Дмитрия Комарова, который 12 мая показал телеканал «1+1», рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
«Весь комплекс учений, которые мы проводили, комплекс замыслов, который мы рассмотрели, натолкнул нас на мысль о том, что может в данной ситуации сработать. Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь», — сказал главнокомандующий.
Считалось, что это заставит россиян отказаться от активных действий на всей территории Украины, и это сработало, отметил Залужный.
«Даже за счет оставления определенной территории оттягивать противника, жечь в тех местах, где техника останавливалась и ждала, пока через двое суток приедут ее заправлять», — вспомнил он события 2022 года.