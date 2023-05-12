Олег Жданов: Путин испугался реального состояния здоровья Лукашенко 12.05.2023, 23:59

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Олег Жданов

Белорусский диктатор действительно болен.

Лукашенко действительно тяжело болен, и это взволновало самого Владимира Путина, рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет unian.net.

Эксперт подчеркнул, что о болезни Лукашенко, внешне всегда здорового, удалось узнать только потому, что его спонтанно вывезли из Минска в тот день.

«Когда его выхватили неожиданно и, я думаю, заставили полететь в Москву, поймали его в том состоянии, когда у него скорее всего было самое большое ухудшение здоровья, какой-то кризис медицинский. Поэтому мы с вами увидели его в таком состоянии», - сказал Жданов.

По словам Жданова, Путин испугался реального состояния здоровья Лукашенко: «Когда Лукашенко приезжал, он же всегда был выше ростом Путина. Из-за его могучей фигуры Путин дал ему прозвище «картофельный лось». А когда его неожиданно выдернули, оказалось, что он очень больной человек».

Путин испугался, что же будет дальше и кто первым добежит до Минска - Тихановская или Лукашенко. «Вопрос: куда силовики повернут? А если народ выйдет на улицы, силовики будут стрелять? Тогда России не видать Беларуси... Плюс - Лукашенко «выдавил» все российские войска из Беларуси. То количество (россиян, которое находится в республике - ред) вполне по силам белорусской армии, чтобы их локализовать и не допустить никаких действий против конституционного строя страны», - объяснил Жданов.

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