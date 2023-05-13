Маск покидает пост гендиректора Twitter 13.05.2023, 3:58

Илон Маск

Стало известно, кто теперь возглавит компанию.

Купивший Twitter американский бизнесмен Илон Маск назначил новым гендиректором соцсети Линду Яккарино. По его словам, она займется бизнес-процессами, а он сосредоточится на дизайне продукта и технологиях. «С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, универсальное приложение», — написал Маск.

Яккарино приступит к работе через шесть недель. Ранее она возглавляла отдел продаж медиакорпорации NBCUniversal и сыграла главную роль в запуске стримингового сервиса Peacock. Газета Wall Street Journal отмечала, что Яккарино известна жесткой тактикой ведения переговоров с рекламодателями, которые называют ее «бархатный молоток».

Новый директор Twitter имеет тесные партнерские отношения с технологическими компаниями — такими как Snapchat, YouTube и другие, пишет Bloomberg. «Вероятно, она как раз то, что нужно Илону, чтобы завоевать доверие рекламодателей», — сказал агентству один из участников рынка.

После того как Маск осенью прошлого года купил Twitter, он успел настроить против себя часть пользователей, сотрудников и рекламодателей. Бизнесмен сократил штат компании, отменил удаленку и предложил оставшимся в штате специалистам подписать онлайн-обязательство работать долго и интенсивно.

В декабре Маск провел опрос, по итогам которого 57,5% из 17,5 миллионов респондентов проголосовали за его отставку с поста гендиректора Twitter. После этого он заявил, что уйдет, как только найдет «кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу».

Многие рекламодатели приостановили сотрудничество с соцсетью из-за опасений, связанных с ослаблением модерации контента, и неопределенности с направлением деятельности компании под новым руководством. По данным аналитической компании Sensor Tower, из 100 крупнейших рекламодателей соцсети на 2022 год 37 не тратились вовсе на продвижение в Twitter в течение первого квартала 2023 года. Еще 24 бренда сократили свои среднемесячные расходы на рекламу на 80% или более.

В апреле Маск провел слияние Twitter с принадлежащей ему X Corp. Ранее бизнесмен говорил о планах создать суперапп по типу китайского WeChat под названием X.

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