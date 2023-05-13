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 Маск покидает пост гендиректора Twitter

  • 13.05.2023, 3:58
 Маск покидает пост гендиректора Twitter
Илон Маск

Стало известно, кто теперь возглавит компанию.

Купивший Twitter американский бизнесмен Илон Маск назначил новым гендиректором соцсети Линду Яккарино. По его словам, она займется бизнес-процессами, а он сосредоточится на дизайне продукта и технологиях. «С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, универсальное приложение», — написал Маск.

Яккарино приступит к работе через шесть недель. Ранее она возглавляла отдел продаж медиакорпорации NBCUniversal и сыграла главную роль в запуске стримингового сервиса Peacock. Газета Wall Street Journal отмечала, что Яккарино известна жесткой тактикой ведения переговоров с рекламодателями, которые называют ее «бархатный молоток».

Новый директор Twitter имеет тесные партнерские отношения с технологическими компаниями — такими как Snapchat, YouTube и другие, пишет Bloomberg. «Вероятно, она как раз то, что нужно Илону, чтобы завоевать доверие рекламодателей», — сказал агентству один из участников рынка.

После того как Маск осенью прошлого года купил Twitter, он успел настроить против себя часть пользователей, сотрудников и рекламодателей. Бизнесмен сократил штат компании, отменил удаленку и предложил оставшимся в штате специалистам подписать онлайн-обязательство работать долго и интенсивно.

В декабре Маск провел опрос, по итогам которого 57,5% из 17,5 миллионов респондентов проголосовали за его отставку с поста гендиректора Twitter. После этого он заявил, что уйдет, как только найдет «кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу».

Многие рекламодатели приостановили сотрудничество с соцсетью из-за опасений, связанных с ослаблением модерации контента, и неопределенности с направлением деятельности компании под новым руководством. По данным аналитической компании Sensor Tower, из 100 крупнейших рекламодателей соцсети на 2022 год 37 не тратились вовсе на продвижение в Twitter в течение первого квартала 2023 года. Еще 24 бренда сократили свои среднемесячные расходы на рекламу на 80% или более.

В апреле Маск провел слияние Twitter с принадлежащей ему X Corp. Ранее бизнесмен говорил о планах создать суперапп по типу китайского WeChat под названием X.

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