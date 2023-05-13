Гиркин: России грозит новый 1917 год 13.05.2023, 4:55

Военный преступник назвал поражение Кремля в Украине реальным.

Отставной полковник ФСБ, военный преступник, бывший командир террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве, что созданное им движение «Клуб рассерженных патриотов» (КРП) будет выступать как политическая сила, сообщает «Радио Свобода».

Стрелков подверг резкой критике российские власти и Минобороны, однако воздержался от призывов к свержению президента Владимира Путина, назвав его единственным носителем легитимности в стране. Целью КРП он назвал противодействие коллапсу российской государственности.

По словам Стрелкова, руководство России сейчас пребывает «в стагнации», из-за чего стране грозит «новый 1917-й год». Он также назвал реальным поражение в войне в Украине. Победой он сам будет считать аннексию большей части территории Украины, включая Киев.

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