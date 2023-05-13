Взрывы под Киевом и Львовом: Россия совершила ночную атаку на Украину

Взрывы под Киевом и Львовом: Россия совершила ночную атаку на Украину2
- 13.05.2023, 8:09
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Есть пострадавшие и разрушения.
В ночь на субботу, 13 мая, в большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога, российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе.
В результате есть попадания по объектам жилой и промышленной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
«Прилеты» на Николаевщине
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Одного из них забрала «скорая», а двум оказали помощь на месте.
По его данным, возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. В результате удара РФ в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.
«Что касается пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении», — добавил он.
По информации Виталия Кима, в результате обстрела возник пожар на 1 этаже жилой пятиэтажки.
Судя по информации Виталия Кима, область подвергалась атакам дронами-камикадзе.
Взрывы в Киевской области
В ночь на субботу воздушная тревога объявлялась в Киевском регионе, при этом в области была слышна работа сил ПВО.
«Киевская область! Угроза атаки вражеских БпЛА. Силы ПВО работают по целям», — сообщила Киевская областная военная администрация.
Там призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.
Взрывы в Хмельницком
В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прогремела серия взрывов, сообщает «Суспільне».
В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили взрывы в области.
«Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении ОВА.
При этом в городе и области объявлялась воздушная тревога. Жителей призывали оставаться в укрытиях.
На Львовщине прогремели взрывы
Как сообщает РБК-Украина, в ночь на 13 мая во Львовской области также прогремели взрывы.
«Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы», — сказано в сообщении.