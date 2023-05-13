Взрывы под Киевом и Львовом: Россия совершила ночную атаку на Украину 2 13.05.2023, 8:09

4,814

Есть пострадавшие и разрушения.

В ночь на субботу, 13 мая, в большинстве областей Украины объявлялась воздушная тревога, российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе.

В результате есть попадания по объектам жилой и промышленной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

«Прилеты» на Николаевщине

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Одного из них забрала «скорая», а двум оказали помощь на месте.

По его данным, возник пожар на предприятии, спасатели работают на месте происшествия. В результате удара РФ в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

«Что касается пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении», — добавил он.

По информации Виталия Кима, в результате обстрела возник пожар на 1 этаже жилой пятиэтажки.

Судя по информации Виталия Кима, область подвергалась атакам дронами-камикадзе.

Взрывы в Киевской области

В ночь на субботу воздушная тревога объявлялась в Киевском регионе, при этом в области была слышна работа сил ПВО.

«Киевская область! Угроза атаки вражеских БпЛА. Силы ПВО работают по целям», — сообщила Киевская областная военная администрация.

Там призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

Взрывы в Хмельницком

В Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прогремела серия взрывов, сообщает «Суспільне».

В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили взрывы в области.

«Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении ОВА.

При этом в городе и области объявлялась воздушная тревога. Жителей призывали оставаться в укрытиях.

На Львовщине прогремели взрывы

Как сообщает РБК-Украина, в ночь на 13 мая во Львовской области также прогремели взрывы.

«Во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы», — сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».