Минобороны опубликовало красочный «фильм» о том, как водитель бросил петарду в сторону военных 1 13.05.2023, 8:23

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Видео не похоже на оперативную съемку.

Телеканал Министерства обороны «ВоенТВ» опубликовал ролик об инциденте, который якобы произошел на трассе М5 вечером 11 мая. Он дополняет информацию, которую перед тем дал Следственный комитет, красочными подробностями, но не выглядит документальным.

«Наше подразделение двигалось по дороге. Сделали привал. В то время по направлению движения ехал автомобиль, из кабины которого водитель данного автомобиля выбросил взрывное устройство. Взрывное устройство сдетонировало», — рассказал военный в балаклаве и защитных очках, которого невозможно узнать.

Далее на видео демонстрируется, как военные начинают погоню и задерживают водителя. При этом картинка не похожа на материалы оперативной съемки, похоже, что уже постфактум специально снималось кино.

Потому что в сюжете тот же военный прямым текстом говорит, что оружие не использовали только потому, что никто не пострадал, «а если было бы иначе, водителя бы в плен не брали». А заканчивается ролик словами, что следствие, мол, ведется, но уже и сейчас можно сказать, что «мгновенная реакция военных стала серьезной профилактической мерой для горячих голов».

Притом специально подчеркивалось, что «сразу после задержания было видно, что водитель придерживается деструктивных взглядов», в подтверждение чего продемонстрировали наклейки с белорусской национальной символикой и с логотипом немецкой группы «Рамштайн», которые ранее уже фигурировали в куда более лаконичном и менее красочном ролике Следственного комитета.

Показали и водителя, которому, как сообщили, 51 год. Он, мол, «дает показания».

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