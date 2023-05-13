ВСУ окружают россиян в Бахмуте с северо-запада 13.05.2023, 8:32

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Опубликованы новые карты.

По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу Бахмута, проводя локальные контратаки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 мая, видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой. Один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Несколько российских источников предупредили, что ВСУ могут пытаться окружить боевиков ЧВК «Вагнера» в Бахмуте. Один из российских блогеров заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали «формировать» операции в преддверии контрнаступления.

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