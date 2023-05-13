«Раз – и нет таракана» 2 13.05.2023, 8:38

5,768

Ликвидация будет будничной и неожиданной.

Известный журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал один из самых коротких в истории парадов в Москве 9 мая.

Он не исключил, что диктатор Владимир Путин мог опасаться покушения на него прямо на Красной площади. Такое мнение публицист высказал в интервью «Главреду».

Вместе с тем он также говорит о том, что нельзя отвергать версию о том, что зарубежные гости на параде в Москве могли понадобиться президенту РФ для своеобразной защиты от вероятного удара.

«Может, отчасти и пытался (Путин, - ред.) прикрыться Лукашенко и компанией. Да и сами лидеры могли прекрасно понимать, что их используют в качестве живого щита», — отметил писатель.

В то же время он также раскрыл вероятный сценарий возможной ликвидации Путина.

«Если Путина будут ликвидировать, это сделают иначе. Ликвидация будет будничной и неожиданной. Раз – и нет таракана», — добавил Сотник.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин «тяжело болен», что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».