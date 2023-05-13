Телеграм-каналы: В Витебской области происходят довольно странные вещи 1 13.05.2023, 8:42

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Регион стал оплотом «неблагонадежных»?

На Витебщине происходят довольно странные вещи — сначала власти объявили, что более 10% жителей Браславского района (а на самом деле еще больше) — «тунеядцы», а теперь, оказывается, там засилье «неблагонадежных», пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Ранее мы писали, о том, что только в одном районе области 2,5 тысячи граждан объявили «тунеядцами», при то, что по последним данным общее количество населения не превышает 24 тысячи человек. Сейчас же по всей области в райисполкомах создали целую программу с идеологами, которые проводят «профилактические беседы» в целях «борьбы с экстремизмом и терроризмом».

Эти люди сидят в кабинетах и получают зарплату за то, что проводят беседы с теми, кто уже получил административную статью за что-либо, к примеру, за подписку на «экстремистские» тг-каналы. Наверное, в регионе ситуация с «неблагонадежными» настолько критичная, что для ее исправления потребовалась отдельная группа каких-то специалистов и кем-то созданная целая идеологическая программа для устранения инакомыслия. Что-то нам это напоминает, какой-то знаменитый сюжет...

В целом, на этих «беседах» рассказывают то, что круглосуточно вещают с наших телеканалов, только еще более персонифицировано, здесь переключить канал нельзя. Избежать этой встречи тоже мало кто отваживается, так как информацию о неявке «неблагонадежного» спокойно могут передать в милицию, а там и до «химии» недалеко.

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