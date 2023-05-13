Российские пропагандисты нечаянно рассказали всю правду о ракете «Кинжал» 2 Александр Коваленко

13.05.2023, 8:47

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Осталось узнать, что на самом деле спрятано под оберткой Т-14 «Армата».

Как известно, на днях в мельчайших подробностях продемонстрировали так называемую гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал», сбитую ЗРК Patriot. В ответ сразу зашевелилась российская пропаганда.

Так, российские пропагандисты и «эксперты» начали массово распространять фейк, что украинцы на самом деле сбили никакой не «Кинжал», а банальную бетонобойную авиационную бомбу БЕТАБ-500ШП, которую, мол, по глупости приняли за «Кинжал».

В общем никто «Кинжал» не сбивал, расходимся!

На самом деле – нет.

Конечно, то, что было продемонстрировано, действительно очень похоже на БЕТАБ-500ШП. Однако таким пропагандистским финтом российские фейкеры только оказали медвежью услугу «Кинжалу». Они подтвердили то, что в качестве боевой части гиперзвуковая ракета, не имеющая аналогов в мире, использует...

Использует концепцию «проникающего типа» идентичную старой советской бетонобойной бомбе, обернутой в красивую обертку обтекателя. Разумеется, в контексте этого факта ни о какой близости «Кинжала» к гиперзвуковой ракете и речи не может быть, ведь от гиперзвукового оружия у него только скорость.

Кстати, осенью 2022 года в Ставрополье обрушился «Кинжал» из-за неисправности.

Всего за время полномасштабной войны в Украине Россия применила 12 ракет «Кинжал». Одна из них упала самостоятельно, а еще одна была сбита сразу же, как появилось соответствующее ПВО. Потрясающие результаты!

Собственно, война в Украине в очередной раз продемонстрировала, что российский ВПК это как голый король. Демонстрируя нечто не имеющее аналогов в мире, но это очень старое, перекрашенное и приукрашенное и даже не улучшенное. Интересно, что спрятано под оберткой Т-14 «Армата»?

Александр Коваленко, t.me

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