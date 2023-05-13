«Позвонил не очень приятный человек»: Залужный рассказал о начале войны против Украины 13.05.2023, 9:18

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Главнокомандующий ВСУ заинтриговал подробностями звонка.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову сказал, что в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину ему позвонили из-за границы.

Залужный отметил, что для профессиональных военнослужащих война началась в 2014 году, а во время полномасштабного вторжения России она просто расширилась.

«Стало больше работы, больше напряжения, конечно. Но мы этим занимались восемь лет, мы воевали и хотя бы морально были готовы убивать врага, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое», – сказал он.

Залужный вспомнил, как после начала полномасштабной агрессии звонил по телефону всем командующим, отвечавшим за определенные участки.

«Или я ему говорил, что началось, а он говорит: «Я понял». Или командующий мне докладывал, что уже начались какие-то действия, которые он выполняет. Это было очень коротко. Я говорил: "Держись, ты знаешь, что делать», – рассказал он.

Второй запомнившийся случай, о котором рассказал Залужный, – звонок из-за границы.

«Буквально в пять часов утра я получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятен. И этот человек попросил у меня прощения. Вот это я запомнил. И дальше началась обычная командирская работа – с бессонными ночами, нервами и кучей сопутствующих вещей», – сказал он.

Залужный добавил, что подробнее об этом звонке расскажет после победы.

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