В Беларуси продают дом с золотым камином 7 13.05.2023, 9:22

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Очень дорого.

Дом под Брестом выставили на торги за 330 тысяч долларов. Издание BG.Media изучило интерьеры.

Дом находится на Северном полукольце рядом с сосновым перелеском. Здание с голубой крышей, колоннами и балясинами, облицованное внизу декоративным камнем, выглядит свежо и нарядно, несмотря на доминирование серого цвета.

Как сказано в объявлении, «дом построен по современному проекту с использованием «второго света». В просторной гостиной площадью 36,0 кв. м есть действующий камин золотистого цвета с отделкой из натурального камня».

Очаг окружает не менее помпезная мебель. «Позолота» и шелк, вензеля, ковры и канделябры, зеркала в тяжелых рамах…

Кухня-столовая не уступает гостиной в роскоши. Шкафы с «позолоченной» фурнитурой, с виду мраморная столешница, практически герб над плитой.

В спальне на окнах тяжелые бархатные портьеры и кровать с изголовьем. Есть в комнате также шкаф и комод с зеркалом. Дизайн — «дорого-богато».

На благоустроенном земельном участке площадью 16,4 сотки находятся гостевой дом с баней, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания, два гаража и зона барбекю.

Дорожки, ведущие к дому, вымощены плиткой. По периметру участка высажены туи, а на самой территории разбит палисадник с елями. Территория огорожена забором.

Владелец дома просит за него 330 000 долларов.

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