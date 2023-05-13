В Беларуси продают дом с золотым камином

В Беларуси продают дом с золотым камином7
- 13.05.2023, 9:22
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Очень дорого.
Дом под Брестом выставили на торги за 330 тысяч долларов. Издание BG.Media изучило интерьеры.
Дом находится на Северном полукольце рядом с сосновым перелеском. Здание с голубой крышей, колоннами и балясинами, облицованное внизу декоративным камнем, выглядит свежо и нарядно, несмотря на доминирование серого цвета.
Как сказано в объявлении, «дом построен по современному проекту с использованием «второго света». В просторной гостиной площадью 36,0 кв. м есть действующий камин золотистого цвета с отделкой из натурального камня».
Очаг окружает не менее помпезная мебель. «Позолота» и шелк, вензеля, ковры и канделябры, зеркала в тяжелых рамах…
Кухня-столовая не уступает гостиной в роскоши. Шкафы с «позолоченной» фурнитурой, с виду мраморная столешница, практически герб над плитой.
В спальне на окнах тяжелые бархатные портьеры и кровать с изголовьем. Есть в комнате также шкаф и комод с зеркалом. Дизайн — «дорого-богато».
На благоустроенном земельном участке площадью 16,4 сотки находятся гостевой дом с баней, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания, два гаража и зона барбекю.
Дорожки, ведущие к дому, вымощены плиткой. По периметру участка высажены туи, а на самой территории разбит палисадник с елями. Территория огорожена забором.
Владелец дома просит за него 330 000 долларов.