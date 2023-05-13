«Стекло ходуном, сирены взвыли»: в Мариуполе прогремел мощный взрыв
- 13.05.2023, 9:43
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В городе объявлена тревога.
Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В городе звучит воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Согласно сообщению местного сопротивления, взрыв произошел около 08:49.
«Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из Азовстали», - пишет Telegram-канал.
Пока другие подробности не раскрываются.
Между тем, как отметил Андрющенко, российские оккупанты усиливают силы ПВО в городе. Согласно его сообщению, вчера в Мариуполе впервые заметили новые системы ЗРК ТОР-2, ставшие дополнением к С-300, БУК и Панцирю.
«Судя за все, операция «Паники нет» продолжается», - написал советник городского головы.