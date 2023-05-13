Стало известно, как в Беларуси можно годами не платить за арендную квартиру 13.05.2023, 9:47

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Но потратиться все равно придется.

Белорусы, которые живут в арендных домах, могут существенно скостить себе плату за жилье — для этого нужно сделать в квартире ремонт за свой счет и представить смету в исполком. Тогда затраченную сумму вычтут из аренды. Подробности рассказали в эфире СТВ.

Согласно указу «Об особенностях использования арендного жилья», исполкомы могут предоставлять арендное жилье с условием, что человек сделает в нем ремонт за свой счет, а средства, затраченные на приведение жилища в порядок, в дальнейшем будут вычитываться из платы за квартиру.

Ремонт можно сделать самому, а можно нанять мастеров — расходы учитываются в смете в любом случае. В общую сумму также входит стоимость закупленных для работ материалов.

В качестве примера в сюжете привели арендное жилье в деревне Щежерь, где предстоит починить пол, отремонтировать и заменить окно, покрасить стены и поклеить обои. Смета на ремонтные работы в квартире составляет 1750 рублей: в эту сумму как раз входят стоимость материалов (450 рублей) и оплата наемного труда.

Стоимость аренды этой квартиры составляет 14 рублей в месяц — таким образом, потратившись на ремонт, в ней потом можно бесплатно жить почти 10 лет.

Сообщается, что такой схемой уже воспользовались сотни белорусов по всей стране. Только в Могилевском районе заявления подали 22 человека, 13 из них уже заселились и делают ремонт.

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