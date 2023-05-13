Жаба и Минобороны The Insider

13.05.2023, 9:52

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Как поссорились Евгений Викторович с Сергеем Кужугетовичем.

Конфликт уголовника-рецидивиста Евгения Пригожина, владельца ЧВК Вагнера, с руководством Министерства обороны России окончательно перешел в публичную плоскость. Пригожин записывает и выкладывает в сеть видеоролики, в которых обвиняет Герасимова и Шойгу в поражениях на фронте и делает странные намеки про «дедушку, оказавшегося конченым мудаком» (в чем многие увидели нападки на верховного главнокомандующего). Этот публичный конфликт, который может стать для Пригожина началом конца, — лишь завершающая стадия остросюжетного политического триллера, в котором путинский повар решил побороться с ГРУ за ресурсы. В этом тексте — некоторые ранее неизвестные подробности этой схватки.

Как все начиналось

Десять лет назад, накануне начала войны в Украине, именно Министерство обороны помогло Пригожину обрести серьезное влияние. Компании тогда еще никому не известного путинского повара стали получать огромные госконтракты на обслуживание армии питанием. Причем обслуживание это обеспечивалось из рук вон плохо (военная контрразведка ФСБ даже возбуждала в отношении пригожинских компаний уголовное дело из-за массовых отравлений в армии). Тем не менее это обеспечило Пригожина достаточным финансированием для собственных проектов, таких как фабрика интернет-троллей, сеть мусорных медиа и, конечно, частная военная компания, возглавляемая бывшим ГРУшником, неонацистом Дмитрием Уткиным (он взял себе позывной «Вагнер» из любви к Третьему Рейху). После увольнения из ГРУ Уткин в 2013 году успел (без особого успеха) повоевать в Сирии, а с самого начала вторжения в Украину участвовал в оккупации Крыма и захвате территории Донбасса уже как лидер новой ЧВК, которая и стала именоваться ЧВК Вагнера. Уже тогда «музыканты» (как принято называть боевиков этой ЧВК) действовали под управлением ГРУ. Они получили возможность готовиться на российских военных базах, пользоваться военными аэродромами, а в зоне конфликтов действовали под прямым управлением офицеров ГРУ. Так, например, по перехваченным звонкам видно, что в Украине Уткин («Вагнер») получал указания от офицера ГРУ Иванникова.

ЧВК Вагнера не была личным проектом Пригожина, не он определял для нее военные цели, но возможностью заработать на частной армии путинский повар не пренебрегал. Скажем, в Африке боевики ЧВК помогали получать контроль над месторождениями драгоценных камней и металлов, на чем зарабатывали пригожинские компании. По путинской задумке, пригожинская ЧВК должна была действовать под общим управлением Минобороны, но при этом формально не являться частью российских войск, чтобы уйти от ответственности (в том числе за многочисленные военные преступления). Однако с самого начала у этой стратегии выявились две проблемы. Во-первых, американцы считали «музыкантов» легитимной мишенью, как показал инцидент в Дэйр-эз-Зоре, где «вагнеровцы» понесли огромные потери. Во-вторых, отсутствие должной военной дисциплины приводило к проблемам в ситуациях, когда «музыкантам» приходилось действовать плечом к плечу с регулярной армией.

Доподлинно неизвестно, что именно привело к окончательному разрыву ГРУ и Пригожина: было ли это в большей степени желанием генштаба получить более полный контроль над наемниками или же главным было стремление перенаправить в свои карманы прибыль от этого уже ставшего глобальным бизнеса. Так или иначе, в ГРУ начали создавать собственную ЧВК.

Конкуренты

Инициативу по ее созданию взял на себя замглавы ГРУ генерал Владимир Алексеев (The Insider писал о нем в расследовании о ралли «Шелковый путь»). Во главе новой ЧВК, получившей название «Редут», он поставил своего доверенного человека, 54-летнего Анатолия Каразия (по данным одного из источников, он является родственником Алексеева).

Анатолий Каразий, глава ЧВК "Редут"

Многие друзья знали Каразия как байкера (кстати, им он представлялся как «Владимир»), менее широко было известно, что он возглавлял разведку в ЧВК Вагнера.

В августе 2021 года Каразий ревностно принялся за дело, начал искать лагеря обучения в Крыму, Волгограде и Тамбове. Вербовка шла как из числа «музыкантов», так и из новобранцев, проходивших обучение на базе 16-й бригады спецназа ГРУ недалеко от Тамбова.

К январю 2022 года Каразий переманил в «Редут» множество бывших «музыкантов», и его общая численность составила уже несколько тысяч человек. Пригожин пришел в ярость от происходящего и, понимая, что Каразию потворствует ГРУ, потребовал объяснений. В конце января 2022 года его пригласили в офис на Хорошевском шоссе. По словам источника в ГРУ, поначалу Пригожин заявил Алексееву, что если Каразий не прекратит заниматься вербовкой «музыкантов» в «Редут», то Пригожин Каразия прикончит. В ответ на это Алексеев якобы пригласил Пригожина пройти в другой кабинет, где того уже ждал Каразий, который предложил разобраться на месте. По словам источника, Пригожин опешил и стал говорить, что его неправильно поняли. Это сражение Пригожин проиграл, но сдаваться не собирался.

Разгром «Редута»

По замыслу Алексеева, именно «редутовцы» должны были сыграть решающую роль в первые дни вторжения. По словам одного из источников, в числе этих боевиков была также группа, которая находилась в Киеве и в день вторжения должна была убить Зеленского. Сам Алексеев занимался не только военной частью, но и политической – он должен был организовать переход власти в новые руки и вел переговоры об этом с украинскими политиками (например, с Азаровым).

Попавшему в опалу Пригожину отводилась роль второго плана. Судя по метаданным телефонных звонков Алексеева, накануне вторжения, 20 февраля, Пригожин пытался ему дозвониться, но Алексеев не взял трубку и не перезвонил. Пригожину удалость дозвониться до него только в день вторжения, да и то ненадолго — их разговор длился менее двух минут.

24 февраля должно было стать днем триумфа для генерала Алексеева, но, как это часто с ним бывало, все пошло не по плану. Многие из планов ГРУ оказались заранее известны западным и украинским спецслужбам. Эффекта неожиданности не получилось, и первые дни вторжения завершились катастрофическими потерями и для российских войск, и в особенности для «Редута», который, по некоторым оценкам, потерял до 90% своих сил. В считанные дни генерал Алексеев практически лишился новосозданной ЧВК. И хотя от идеи новых ЧВК в ГРУ не отказались (они же, например, курируют и газпромовский ЧВК «Поток»), былые силы Алексеев с тех пор так и не восстановил.

Реванш

Уже в марте 2022 года стало понятно: ставка на штурм Киева не оправдалась и силами одних спецназовцев война не закончится, что бы там ни обещала Маргарита Симоньян. 19 марта пригожинские «музыканты» вступили в боевые действия, в тот же день видна новая активизация звонков Алексеева и Пригожина, причем в этот раз Алексеев звонил первым.

В апреле ситуация усугубилась: окружение Киева провалилось, войска были переброшены на восток Украины, где завязли в долгой позиционной войне. Для Пригожина это стало шансом перехватить инициативу. Пользуясь «доступом к телу», то есть возможностью лично встречаться с Путиным (которая и раньше была эксклюзивной, а после начала полномасштабной войны, когда круг допускаемых до общения лиц сузился до дюжины силовиков, стала и вовсе уникальным шансом), Пригожин получил право доказать свою полезность. Ему разрешили публично признать свою причастность к ЧВК Вагнера и начать открытую вербовку через постеры на улицах, рекламу в государственных СМИ (в основном региональных), а также вербовать зеков. Дважды судимый Пригожин, когда-то душивший женщин на улицах Ленинграда, чтобы стянуть с них сапоги, мог найти с уголовниками общий язык и отправился в тур по тюрьмам, вербуя боевиков. За лето он собрал уже несколько тысяч новобранцев, усилив их «музыкантами», которых вернули из Африки, Сирии и других регионов.

В сентябре дефицит людей на фронте стал чувствоваться особенно остро. Украина начала масштабное контрнаступление, в Кремле царила паника, Путину пришлось, вопреки своим обещаниям, спешно объявлять мобилизацию. Тут-то пригожинские зеки оказались как нельзя кстати. Воевать, правда, они не умели совершенно, зато их можно было не жалея бросать на линию огня как пушечное мясо. Одновременно Пригожин почувствовал, что у него появился неожиданный союзник: в сентябре Рамзан Кадыров открыто раскритиковал военное руководство за отступление. В октябре глава Чечни обрушился с критикой на генерала Лапина, на тот момент главу сухопутных войск. В конце октября Лапина сняли. До сих пор неясно, критиковал ли его Кадыров по собственной инициативе или лишь участвовал во внутренних кремлевских интригах, — так или иначе генштаб оказался под давлением не только Пригожина, но и Кадырова.

В ноябре Минобороны пришлось произвести унизительный «акт доброй воли» и оставить Херсон. Это вызвало негодование той части российской общественности, что поддерживала войну. Пригожин через свою сетку Telegram-каналов (позиционировавшуюся как сетка «военных корреспондентов») и мусорных сайтов активно раздувал этот негативный фон. В январе 2023 года Пригожин достиг пика своей наполеоновской карьеры: он отчитался за взятие «вагнеровцами» Соледара. Соледар, где в мирное время проживало 10 тысяч человек, — это, конечно, далеко не Херсон, но Пригожину было важно показать, что, пока Минобороны оставляет города, «вагнеровцы» эти города берут. Даже Кадырову с его «Тик-Ток войсками», использовавшими любой подходящий случай, чтобы отчитаться о каком-то успехе, не удавалось похвастаться чем-то подобным в последние несколько месяцев.

Головокружение от успехов

К началу 2023 года пиар Пригожина стал настолько шумным, что его заметили за рубежом. Западные аналитики на полном серьезе стали обсуждать его «политические амбиции»: кто-то прочил его в соперники Путину, кто-то, наоборот, видел в нем путинского преемника. Но главное — Пригожин, похоже, сам поверил в собственное величие. Еще недавно он не мог даже при всех отчаянных попытках свергнуть питерского губернатора Беглова, а теперь решил замахнуться на самого Шойгу — человека, с которым Путин проводит каждый свой отпуск и общается теснее, чем с Алиной Кабаевой.

Пригожин понимал, что взятие Соледара невозможно продать как большой военный подвиг, и сделал ставку на Бахмут. Собственно, и Бахмут не имеет большого стратегического значения, но Пригожин превратил хронику его штурма в популярное телешоу. Даже госканалы поверили в то, что это новый Сталинград, и стали следить за медленным продвижением «вагнеровцев», ожидая скорой сдачи города. Возможно, если бы «музыкантам» удалось взять город и двинуться дальше, Пригожин и правда бы заметно усилился. Но опытных бойцов у Пригожина было мало, а зеки и новобранцы, которые шли на украинские позиции как зомби, не имея зачастую даже бронежилетов, оказались беспомощными там, где нужно было брать хорошо укрепленные позиции. Продвижение в Бахмуте постепенно замедлялось и вскоре окончательно остановилось. К концу апреля Пригожин понял, что ни людей, ни вооружений для победы в Бахмуте у него просто нет.

Признать поражение он, конечно, не мог, поэтому ему пришлось разыграть драму, где он на видео снимал трупы «вагнеровцев» и проклинал Шойгу и Герасимова за то, что те не присылают снаряды. Перебои с поставкой снарядов и правда были — как и по всей линии фронта уже много месяцев. В действительности у Пригожина кончились не снаряды, а люди, и Шойгу тут был совершенно ни при чем.

Пригожин намеревался представить свой уход из-под Бахмута как предательство Минобороны и уйти красиво, передав позиции своему «союзнику» Кадырову. Кадыров же, прекрасно понимая, на чьей стороне сила, внезапно раскритиковал Пригожина. Он заявил, что «вместе с Минобороны» он, конечно, готов принять позиции в Бахмуте, но поведение «брата» считает неправильным, и пообещал, что его люди свяжутся с «Женей» и объяснят, как вести себя дальше. Западные аналитики, еще недавно прочившие Пригожина в конкуренты Путину, бросились с не меньшей убедительностью предсказывать, что Пригожина скоро уничтожат.

Эпилог

Пригожин все еще надеется вернуть упущенную инициативу и продолжает активную вербовку (хоть и от тюрем его отстранили). В его пользу играет начавшееся украинское конрнаступление – у Кремля очень мало ресурсов и «музыканты» ему нужны. Однако, похоже, главный момент славы Пригожина уже позади: ресурсов у него осталось мало, его конфликты с Минобороны (а теперь уже и Кадыровым) стали большой обузой, а двусмысленное выступление о наивном «дедушке оказавшимся конченным мудаком» может стать последней каплей. И хотя предсказания жестокой расправы, которые делают некоторые западные аналитики, не очень реалистичны, Пригожин действительно может попасть в опалу и повторить путь Гиркина, который за несколько первых месяцев войны обрести ореолом героя, а затем просто исчез из информационного пространства, как будто его там никогда и не было.

The Insider

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