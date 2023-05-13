Загадка, с которой справятся единицы: за 30 секунд надо найти двух животных на рисунке 13.05.2023, 9:57

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Многие детали будут этому мешать.

Головоломки помогают тренировать мозг и обеспечивают хорошее времяпрепровождение. Следующая головоломка заставит применить всю свою внимательность, ведь нужно будет найти улитку и слизняка в загадочной головоломке.

Задача точно не будет легкой, ведь ее нужно выполнить всего за 30 секунд, пишет Mirror.

Увлекательная головоломка на тему садоводства поможет проверить ваши способности к разгадыванию такого рода загадок. Справиться с этой задачей смогут лишь усидчивые люди, ведь будет трудно сделать это быстро.

На картинке изображен весенний сад. Помимо многих видов растений, мы также можем увидеть различные инструменты для ухода за садом. Такое большое количество деталей может запутывать при поиске зверюшек.

Можете решить эту головоломку самостоятельно или устроить соревнование с друзьями или родными и проверить, кто из вас сделает это быстрее всего.

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