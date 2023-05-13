«Когда за дело берутся «профессионалы» режима, всегда получается ЖО» 3 13.05.2023, 10:14

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Слоган для белорусского города позаимствовали у группы «Сектор Газа»?

Житель Жодино узнал, что логотип города ЖО нарисовали не пропагандисты, а профессиональный художник. А слоган для города председатель профсоюза работников науки, по его версии, скорее всего позаимствовала у группы «Сектор Газа».

О том, как о городских событиях и проблемах пишут провластные СМИ, нам рассказывает житель Жодино Денис. На днях он увидел новый знак города Жодино и решил поделиться наболевшим с читателями ex-press.live:

«Недавно разразился негодованием, когда увидел, как «я люблю Жодино превратили в невесть что с выделенным ЖО. Но не все я знал тогда... Оказывается, арт-объект — не единственный. Точно такой появился рядом со скульптурой Божьей Матери. Тут мне объяснили: это художественная композиция, которая стала победителем конкурса на лучший логотип и слоган к юбилею города.

Полистал я исполкомовскую газету «ЖН» и нашел: «уникальный, запоминающийся и с глубоким содержанием логотип или слоган» должны были придумать для Жодино в его «юбилейный год».

Оказывается, 60 лет назад, 7 марта 1963 года, городской поселок Жодино получил статус города областного подчинения. То есть 2023 год — для Жодино юбилейный.

Итоги конкурса, как оказалось, подвели давно. В номинации «Логотип» победителем стал член Белорусского союза художников Леонид Гомонов. То есть вот это чудовищное красно-зеленое нагромождение — дело рук профессионального художника! Надеюсь, он хотя бы приличную премию получил за это, а то обидно — участвовать в малохудожественном мероприятии за грамоту или диплом.

А лучший слоган, который придумали в Жодино, звучит просто:

«Мой город! Твой город! Наш город!»

Его придумала председатель городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Ахрамович. Возможно, женщина вдохновилась творчеством «Сектор Газа» — могла же быть у нее нормальная юность? Теперь слоган у Жодино — чуть подкорректированный припев песни «Город Мой». В сети можно найти и аудио, и текст этой песни. Вот припев:

«Город мой, город твой

Город наш — ералаш.

Город мой, город твой

Город наш — ералаш».

Так вот, что я хочу сказать, вернее повторить: когда за дело берутся «профессионалы» режима, всегда получается ЖО».

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