Президентом был, оглашенным стал2
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 13.05.2023, 10:16
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Такие метаморфозы, что товарищ Овидий просто отдыхает.
Дмитрий «Тут вам не диагноз» Медведев выдал:
«Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы».
Президентом был, оглашенным стал… Подобный по своей головокружительности транзит пережил в последнее время еще только один близкий к Путину персонаж – Евгений Пригожин. Но если путь Медведева – это прилюдное низвержение, то Пригожин, хоть и петляя, движется неуклонно вверх.
Пока Медведев на потеху всем махается с Сатаной, Люцифером и Иблисом, у Пригожина драки поконкретнее – с Герасимовым, Шойгу и даже со «счастливым дедушкой».
Какие все-таки мощные плавильные котлы у Путина по прихожим стоят: был – доцент, цивилист и экс-президент; стал – бранчливый субъект в кожанке с флягой наперевес.
Во втором котле своя жизнь: был – уголовник, повар, придворный шут и что-то там про троллей; стал – «Это Пригожин про Путина? Нет, правда, про Путина? Так и сказал?! Он или самоубийца, или может себе такое позволить. А вдруг после Путина Пригожин…»
Такие вот метаморфозы. И главные – впереди. Товарищ Овидий отдыхает.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»