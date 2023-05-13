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В оккупированном Луганске прогремел новый взрыв

  • 13.05.2023, 10:20
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В оккупированном Луганске прогремел новый взрыв

Над городом поднялся черный дым.

В оккупированном Луганске утром 13 мая прогремел взрыв. После инцидента над городом заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, взрыв прогремел в микрорайоне Юбилейный. Пропагандисты заявляют о якобы «прилете» и обвиняют Украину.

«Очевидцы сообщают, что в результате прилета в Юбилейный район, в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах, пострадали также крыши», - пишут пророссийские Telegram-каналы.

Напомним, вчера во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.

Как сообщили СМИ, Украина впервые нанесла удар ракетами дальностью более 120 километров, в результате которого были уничтожены завод и нефтехранилище оккупантов.

Позже появилось видео с места инцидента, а также выяснилось, что возник пожар на машиностроительном заводе, который используют оккупанты.

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