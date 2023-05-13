Как усатый диктатор неожиданно умер 4 13.05.2023, 10:30

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Экскурс в историю.

Никто этого не ожидал, но тиран, державший в страхе собственный народ, скоропостижно скончался.

«Еврорадио» вспоминает, как не стало Иосифа Сталина. Это экскурс в мировую историю — все параллели с современной Беларусью случайны.

Правитель СССР умер 5 марта 1953 года. По официальной версии, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг (инсульт).

Один из соратников Сталина Лазарь Каганович писал в своих мемуарах:

«Умер Сталин неожиданно. Хотя некоторые из нас в последний период его жизни реже бывали у него в домашних условиях, но на совещаниях, официальных заседаниях мы с удовольствием видели, что, несмотря на усталость от войны, Сталин выглядел хорошо. Он был активен, бодр и по-прежнему вел обсуждение вопросов живо и содержательно».

Из воспоминаний академика медицины Александра Мясникова, находившегося среди группы врачей во время умирания Сталина, также видно, что у пациента перед смертью не было значительных проблем со здоровьем:

«Интересно отметить, что до своей болезни — видимо, последние три года — Сталин не обращался к врачам за медицинской помощью. На его большой даче в Кунцево не было даже аптечки с первыми необходимыми средствами; не было, между прочим, даже нитроглицерина — и если бы у него случился припадок грудной жабы, он мог бы умереть от спазма, который мог быть устранен двумя каплями лекарства».

Совсем в ином свете состояние здоровья Сталина выставляет Никита Хрущев в своих мемуарах:

«После Великой Отечественной войны с каждым годом становилось заметнее, что Сталин слабеет физически. Особенно заметно было это в провалах его памяти».

Но даже Хрущев признал: за день до того, как со Сталиным случился предсмертный паралич, внешне ничто не вызывало какой-либо тревоги относительно такого конца: «Мы у него проводили время в последний субботний вечер, и он был в хорошем настроении, казался нам здоровым».

Здоровье Сталина резко ухудшилось вечером 1 марта, но он не получил своевременной помощи: врачей вызвали только утром следующего дня. Всю ночь Сталин был один и без сознания.

Он умирал на кунцевской даче, которую называли «близкой». Охранники не сразу поняли, что с хозяином что-то не то, так как он запретил им входить без звонка. Только в 23:00 один из охранников заглянул в комнату и увидел хозяина на полу с хриплым дыханием.

73-летний Сталин лежал на полу в нижней рубашке. Пижамные штаны были мокрые от мочи. Очевидно, в таком состоянии он был уже около десяти часов.

Его переложили на диван и стали звонить начальникам. В 2 часа ночи 2 марта на дачу приехали Лаврентий Берия и Георгий Маленков. Они посмотрели на Сталина и уехали, сказав его не трогать.

Иронично, но накануне Сталин начал «дело врачей», по которому многих известных медиков обвинили во враждебной деятельности. Тем не менее в 7 утра 2 марта на даче смог собраться консилиум из профессоров медицины.

По мнению врачей, у Сталина было кровоизлияние в мозг от высокого давления и атеросклероза. Врачи оставили Сталина на диване, поставили ему пиявок, приложили холод к голове и сделали микроклизму. Но это не помогло, так как у Сталина появилось предсмертное дыхание. Пульс его был нестабилен, давление повышалось, а температура поднялась до 38°С.

Наутро пациенту стало еще хуже. Уже в 7:10 утра Сталин начал неспокойно ворочаться, а в 7:30 у него «нарушилось дыхание». Иногда он открывал глаза, но было непонятно, осознает ли он что-нибудь.

Он пытался говорить, но не мог. Иногда двигал левой рукой или ногой.

В 19:00 врачи заметили возвращение сознания. Больной реагировал на слова членов Президиума ЦК партии, которые были рядом с ним.

Ближе к ночи 3 марта зрачки Сталина перестали реагировать на свет. Это означало нарушение работы нервной системы. Дыхание Сталина стало еще более прерывистым, возникла сердечная недостаточность. Врачи постоянно консультировались с коллегами, делали отчаянные попытки что-то сделать, но помочь пациенту не могли.

Инсульт повредил центры дыхания в головном мозге. Сталин медленно умирал от недостатка кислорода. Его дыхание стало прерываться. Врачи все чаще фиксировали такие паузы.

Они пытались восстановить дыхание надавливанием на грудь. В 8 утра 4 марта лицо и конечности Сталина покрылись синяками. В 14:00 он спал. А к вечеру дышал с частыми и длинными паузами.

В утренние часы 5 марта у больного началась икота. Врачи понимали, что это признак скорого конца. В 7:20 они отметили у пациента сильный пот, а через час началась кровавая рвота. Судороги от рвоты длились до обеда.

В 12:00 голова Сталина затряслась. В 18:00 медики записали, что лидер СССР «трижды тяжело простонал». Это означало, что он испытывает невыносимые страдания, у него агония. В 20:10 пациент потерял сознание.

В это время в Кремле собралось руководство КПСС. Ближайшие наследники реализовали разработанный в первые дни болезни Сталина план. Маленков стал главой Совмина СССР и фактическим преемником, Берия возглавил силовиков, Ворошилов — Президиум Верховного Совета, Булганин — армию, Хрущев — партию.

Заседание длилось всего сорок минут. Затем новоизбранные лидеры советской империи поспешили на дачу в Кунцево и еще застали Сталина живым.

Он вспотел еще больше, кожа еще больше почернела, живот вздулся, а веки не закрывались. Несмотря на попытки вернуть больного к жизни с помощью искусственного дыхания, Сталин умер в 21:50 по московскому времени.

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