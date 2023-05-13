Германия передает Украине самую большую партию оружия с начала войны 1 13.05.2023, 10:38

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Стало известно, что войдет в пакет военной помощи для контрнаступления ВСУ.

Правительство Германии готовит очередной пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 2,7 млрд. евро.

Об этом сообщает Spiegel.

Согласно данным издания, Украина получит:

20 бронетранспортеров Marder;

30 танков Leopard 1;

18 колесных гаубиц;

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;

12 пусковых установок IRIS-T-SLS;

сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;

и прочее.

Отмечается, что Германия также хочет помочь Украине и в разведке. Запланирована поставка до 200 разведывательных БПЛА. Также речь идет и о передаче 100 защищенных боевых машин, которые используются для транспортировки военных на фронт, а также 100 машин логистической поддержки.

Новая поставка должна не только усилить украинские сухопутные войска, но и существенно модернизировать противовоздушную оборону.

Издание добавляет, что пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене, что будет символом немецкой солидарности с Украиной.

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