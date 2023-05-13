«Поход к доктору в Беларуси превратился в лотерею» 13.05.2023, 10:47

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Врач в эмиграции рассказал о состоянии белорусской медицины.

Белорусская медицина переживает сложное время, она сама уже давно и тяжело болеет. Серьезный отток профессиональных кадров, репрессии против врачей, огромные переработки тех, кто еще остался, и как следствие – поход к доктору в Беларуси превращается в лотерею, а получить качественную помощь, особенно в районах, становится все труднее. Согласно республиканским банкам вакансий, в стране сегодня не хватает 6660 врачей-специалистов. Эта цифра растет с каждым месяцем в течение последних двух лет. При этом счет высокопрофессиональных медиков, уехавших из страны и работающих за рубежом, идет уже на тысячи.

О ситуации в белорусской медицине во время онлайн-встречи, организованной платформой Petitions.by, «Белсату» рассказал гинеколог Станислав Соловей. После 2020 года он был членом независимого профсоюза медиков «Панацея», несколько раз был арестован, и вот уже полтора года работает в Одессе. Приводим тезисы его выступления.

О проблемах, существующих в системе здравоохранения

Сложно оценивать то, что постоянно скрывается, маскируется, фальсифицируется. Есть один малоизвестный медицинский журнал «Организация медицинского обеспечения войск», в котором есть статья о показателях качества оказания медицинской помощи в военных больницах. Среди причин, снижающих качество оказания медицинской помощи, 58% медиков назвали низкую мотивацию населения в сохранении своего здоровья, 56 % – устаревшее оборудование, 32% – отсутствие у медицинского работника мотивации для повышения качества своего труда. Каждый пятый назвал недостачу медикаментов и расходников.

О доступности медицинской помощи

Система в Беларуси построена так, что ее цель – не вылечить пациента, не облегчить работу медика, а сделать красивую картинку, видимость работы. Поэтому видимость доступности стараются создать максимальной. В Беларуси в принципе не сложно попасть к врачу на первичный прием, но это только создает иллюзию врачебной помощи. На осмотр одного пациента идет 5 минут вместо 15, так как доктор работает один вместо трех, которые должны быть. В крупных городах ситуация лучше, так как там есть платные центры, да и больниц больше. В районах же годами не было узких специалистов. Недавно Минздрав изменил один из законов, который позволил проходить переподготовку формально за месяц – из доктора общей практики в, например, кардиолога. При этом работать ты можешь сразу, а курсы пройти когда-нибудь в течение 6 месяцев. Это делается для того, чтобы на бумаге увеличить доступность медицинской помощи и чтобы закрывать дыры в кадрах.

У нас гипердоступная система в плане первичного контакта доктор – пациент. Заболела спина? Вызывай скорую. Потому что лень идти в поликлинику и сидеть в очереди. Но человек не понимает, что делает себе хуже: он получит уставшего доктора, или та же скорая будет ехать к нему вдвое дольше, ведь если у него случится инфаркт, кто-то вызывает скорую на сопли ребенка. В зарубежье медицина работает по-другому: прийти к доктору с простым насморком или чем-то плановым в этот же день невозможно или стоит больших денег. В случае же экстренной ситуации все будет сделано максимально быстро и качественно. Но температура 37,5 – это не экстренная ситуация. У нас человек идет к доктору не для того, чтобы тот его лечил, а чтобы дал бумажку о том, что человек к нему приходил. Врачей превратили в писарей, цель которых не вылечить человека, а дать ему бумажку.

Доступность качественной медицинской помощи – другой вопрос. Попробуйте сделать МРТ в небольшом городе. Чем дальше от крупных городов, тем сложнее с узкими специалистами, проведением операций. К сожалению, практика такова, что в районы отправляют людей просто «отрабатывать» распределение после университета, после чего человек уезжает. Согласно исследованиям, каждый третий хирург в амбулаторном звене поликлиники – молодой специалист, первого – второго года после отработки. К молодым специалистам могут быть вопросы относительно качества работы, и не потому, что он плохо учился, а потому, что во всем мире медицине учатся очень длительное время. У нас же очень скоро человек проходит путь от студенческой скамьи до самостоятельной работы – из-за большого дефицита кадров, который Минздрав таким образом пытается затыкать.

О последствиях недостаточного финансирования медицины

То, что аппаратура в больницах старая, она изнашивается, ее надо менять и существуют проблемы с расходниками, доказывать не надо. Бывает так, что аппарат долгие месяцы в простое, потому что больница не может нужную детальку купить.

Проблема не в том, что в стране выделяют мало денег на здравоохранение. Проблема в том, что часть этих средств расходуется впустую. Если вспомнить первую волну коронавируса, в стационар ложили даже людей, которые не болели, а просто контактировали, людей без симптомов. При этом на каждого из них расходовался рабочий ресурс медиков, ресурсы на питание и т.д. То есть при ограниченном бюджете тратится много денег.

Система очень неповоротливая, и ограниченность ресурса сильно бьет по небольшим больницам, районам. РНПЦ трансплантологии – безусловно, другое королевство, которое получает все что и когда захочет. Но получить качественные медикаменты – проблема. Посмотрим на химиотерапию. Препаратов иммунотерапии, современных препаратов днем с огнем не найти. Есть также проблема диагностики.

Такая система неудобна для врачей, им неудобно работать из-за большого количества препятствий, бюрократии и переработок, отсутствия юридической защиты. Это все сказывается на качестве оказания медицинской помощи. От этой системы страдают и пациенты: получить качественную помощь становится все сложнее.

О роли государства в обеспечении качества медицины

Государству наплевать и на пациентов, и на врачей. Идея, что пациента нужно осматривать по первому же требованию, даже если у него просто насморк, приводит к тому, что доктор принимает не 20, а 60 пациентов. То, что этот осмотр просто для галочки, убивает логику осмотра. У врачей замыливается глаз, и медик может пропустить пациента, которому действительно нужна помощь.

Очень часто пациентов госпитализируют для выполнения плана пациентов. То есть люди по плану должны болеть? Основное в медицине – выполнить план. Большой отток профессиональных кадров, огромные переработки – это меньше всего волнует Минздрав. Главное, чтобы на стол лег красивый отчет. Медик и пациент никому не интересны. Есть такая шутка: пациент мешает доктору делать его работу. И это действительно так, ведь работа доктора – писать бумаги.

О правах пациентов и медиков

Есть Закон о здравоохранении, там есть отдельный раздел, посвященный правам пациентов. Человек, например, может выбрать себе доктора и место, где ему лечиться. Однако там есть раздел и об обязанностях. Например, заботиться о своем здоровье.

Закон существует, другой вопрос – как он соблюдается. Медики всегда были в ситуации, что они во всем виноваты. Любая жалоба на доктора ставит его в уязвимое положение. В результате создается кастовая система, когда один врач прикрывает другого. Ведь все понимают: в следующий раз уже ты можешь оказаться в проблемной ситуации просто на ровном месте, и твоих прав никто не защитит, кроме твоих коллег, ведь нет профсоюзов, юристов, которые бы это делали. Есть жалоба – ты виноват в любом случае.

О походе к доктору как лотерею

Теперь в любую белорусскую больницу будут набирать по диплому. Про качество, выбраковку кадров, конкуренцию, то, что заставляет доктора развиваться, говорить не приходится. Пациенту как повезет: он может попасть на специалиста высокого уровня, у которого есть опыт, мотивация развиваться и учиться, а может попасть на врача, работающего на две ставки последние 10 лет, и все, что он хочет, – дожить до выходных и съездить на рыбалку, чтобы хоть как-то отдохнуть.

Главная проблема в медицине – переработки. Для доктора стационара обычная ситуация, когда ты придешь на работу в понедельник в 8:00, а уйдешь во вторник в 16:00. А в среду тебе снова на работу, возможно, на такое же дежурство. Сядете ли вы в машину к водителю, который спал последний раз 30 часов назад? По закону, врач не может работать более 24 часов, и после этого должен двое суток отдыхать. У нас же нет такого, так как очень ограниченный ресурс. Поэтому поход к доктору превращается в лотерею. Даже высококвалифицированный специалист, спавший позавчера, может ошибиться, ведь он просто устал.

При этом нет нигде сведений, сколько специалистов система уже потеряла, сколько врачей работает, какая у них подготовка, возраст. Врачи и раньше уезжали из Беларуси, а после 2020 года масштабы отъезда стали просто катастрофическими. При этом суперпрофессиональных врачей увольняют за политику, и они не могут найти в стране работу.

Вместе с тем не стоит думать, что все утеряно. Белорусская медицина имеет большой потенциал на восстановление, но только тогда, когда изменятся условия.

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