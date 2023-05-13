Минчанин очистил улицу Калиновского от лукашистских символов 1 13.05.2023, 10:55

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Его задержали.

22-летнего минчанина обвиняют в «надругательстве над госфлагом» на улице Калиновского в Минске. По информации Следственного комитета, ночью 8 мая сорвал флаг с фасада одного из домов.

Его задержали в тот же день. Он заключен под стражу. На опубликованном СК видео парень говорит, что хотел сделать фото с сорванным флагом и выслать подруге.

С начала этого года следственными подразделениями города Минска по подобным фактам возбуждено уже 7 уголовных дел.

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