Британская разведка рассказала о бегстве российской армии под Бахмутом 13.05.2023, 11:15

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Оккупанты беспорядочно бросили позиции на южном фланге.

72-я отдельная мотострелковая бригада России, которую украинские силы отбросили с позиций в Бахмуте, входит в состав 3-го армейского корпуса России, созданного лишь осенью 2022 года. Развертывание непрофессионального подразделения в таком сложном и важном секторе подчеркивает острую нехватку профессиональных кадров у оккупантов.

Об этом сказано в сводке британской разведки, опубликованной 13 мая в Twitter минобороны Великобритании. Отмечается, что украинские Силы обороны смогли отвоевать по меньшей мере километр территории на Бахмутском направлении.

«В последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) России, вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции», – отметили в сводке.

Оккупанты беспорядочно бросили позиции на южном фланге Бахмута, у России проблемы – британская разведка

«Этот район имеет определенное тактическое значение, поскольку здесь находился российский плацдарм на западной стороне канала Донец-Донбасс, который обозначает линию фронта через часть сектора», – пояснили в сводке.

Разведчики отметили, что 72 ОМСБр и ранее обвинялась в низком моральном духе и ограниченной боеспособности, поэтому перебрасывание на позиции в Бахмут свидетельствует о значительных проблемах с личным составом в армии РФ.

Напомним: накануне Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Он заявил, что «вагнеровцы» долго завоевывали и удерживали указанные территории, а когда передали их войскам минобороны РФ – те сбежали.

При этом украинский военный из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона с позывным «Ролло» в интервью CNN рассказал, что Пригожин соврал, поскольку «вагнеровцы» убегали оттуда первыми. Военные регулярной армии России во время наступления Сил обороны пытались отбиваться.

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