«Пытался посмотреть, на что меня хватит, и добрался в Беловежскую пущу» 13.05.2023, 11:15

Фото: onliner.by

Белорус бросил офис, чтобы путешествовать и «не пропустить жизнь».

Стасу Вулканову 34, и он живет так, чтобы жизнь не пролетела мимо. Около 5 лет назад парень увлекся сапсерфингом, и это круто изменило все вокруг. Стас уволился с работы и поплыл — по рекам и озерам, под звездным небом, навстречу приключениям, ускользая от рутины.

Сайт onliner.by рассказал историю путешественника.

Вот несколько цитат из рассказа.

Как переписать свою жизнь

«Я занимаюсь сап-серфингом с 2018 года. Путешествую по разным рекам и странам. Такое у меня хобби».

«Родился в Сибири, у отца белорусские корни. Когда пришло время переходить во второй класс, переехали в Беларусь».

«У меня не было спортивных достижений. Единственный спорт — драки. Я жил в деревне, где особо не было развлечений. А путешествовать всегда хотелось. Видел себя пиратом, искателем приключений. Особенно когда прочитал «Остров сокровищ». В 27 лет я понял, что если не начну сейчас, то не начну никогда».

«Первое путешествие было на лонгборде. Я пытался посмотреть, на что меня хватит, и добрался за 20 дней в Беловежскую пущу. С этого началась моя карьера».

Однажды на YouTube он увидел видео про сапборд. И загорелся. Встал на доску, почувствовал баланс. Освоил быстро. В то время работал культорганизатором, быстро понял, что совмещать с длинными вылазками не получится, и уволился. Параллельно были и остаются фотографии на стоках как пассивный доход. А экипировку для больших поездок предоставляют различные бренды — для них это хорошая реклама.

Фото: onliner.by

Баланс. И удовольствие

«Когда ты смотришь, как человек идет на сапе, то думаешь, что это легко. Когда встаешь сам, то понимаешь, в чем прикол. Нужно держать баланс. После 15 минут твои ноги немножко трясутся, это непривычная нагрузка. А в следующий раз ты уже спокойно стоишь».

«Сапбординг — разновидность сапсерфинга. Это пришло с Гавайев. В наших краях распространилось сначала в Питере, на Дальнем Востоке. Конечно же, не прошло и мимо Беларуси».

«Для сапа не нужны волны — можно стать на плоскую воду и грести, получать удовольствие».

«Чем зацепило в этом меня? Возможность путешествовать. И комьюнити. Люди».

Фото: onliner.by

Опасности. И смыслы

«У меня было три больших сплава: 3500 км по Волге за 100 дней, по Днепру — 1350 км за 33 дня и к Балтийскому морю — 700 км примерно. Еще были сплавы в Беларуси: Сож, Неман, Западная Двина, Припять».

«Сплавы — медитативный процесс, ты погружен в свои мысли. У тебя есть время, чтобы думать, рассуждать, решать. А еще это возможность посмотреть, на что я способен — каково это, первому пройти столько километров на сапе по Волге. Как минимум я понял, что 24 часа на доске я могу простоять и без сна».

«В сплавах происходят вещи, которые запоминаются. Звездные ночи на юге, например. Видеть над собой звезды — это незабываемо».

«Были опасные случаи. В Камском устье — там, где сливаются Волга и Кама, — я всерьез начал переживать за свою жизнь. Жесткая погода, волны громадные — я таких в жизни не видел, накрывало с головой. Единственная опция — нужно плыть дальше. И выплыл».

Фото: onliner.by

О своем путешествии по Волге Стас написал книгу — недавно прошла презентация. Говорит, сам процесс его вдохновил.

Фото: onliner.by

«Огонь, который сапбординг зажег во мне, — я хочу его передать другим людям. Сесть на автобус, прилететь в точку Б на самолете — так делают все. А многие ли путешествуют на лонгборде или сапборде? Ведь часто мы живем изо дня в день будто угодив в день сурка. День за днем, год за годом — жизнь проходит мимо тебя, а ты ее не осознаешь. У меня иначе».

«Хочется проплыть по побережью Турцию. Хочется переплыть море. И сплавиться по Амазонке. Многих это страшит, крокодилы там и прочее. Но это же круто!»

Фото: onliner.by

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