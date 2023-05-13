Поставили на ноги на четыре часа: состояние Путина резко ухудшилось 2 13.05.2023, 11:25

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Во время парада 9 мая стало плохо не только Лукашенко

У российского диктатора Владимира Путина стремительно ухудшается состояние здоровья. За последние два месяца глава Кремля проходит уже третий курс терапии, но она не дает никаких результатов. Об этом заявил российский политолог, бывший профессор Московского института международных отношений, в котором готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Как отметил Соловей, во время парада 9 мая Путин смог продержаться на ногах благодаря врачам, которые накачали его сильными стимуляторами. В то же время на второй день российский диктатор почувствовал существенное ухудшение своего состояния.

«Они его поставили на ноги на какое-то время, на 4 часа не больше. Естественно, на второй день после сильных стимуляторов он почувствовал ухудшение. Эта терапия, которую он сейчас проходит, не приносит результатов. По-моему, это уже третий курс терапии за два месяца», - рассказал эксперт.

По его словам, окружение диктатора заметило, что состояние Путина с каждым днем становится все хуже и хуже. Российские элиты уже сделали определенные выводы, а наиболее дерзкие даже перешли к вербальным практикам (речь идет о главаре ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, который назвал Путина «счастливым дедушкой» — ред.).

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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