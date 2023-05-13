«Скабеева и компания четко знают, к чему все идет» 13.05.2023, 11:43

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У российских пропагандистов не осталось иллюзий.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, как и большинство других, прекрасно понимает, где закончит свои дни. У них нет иллюзий относительно того, к чему все идет на развязанной Россией войне против Украины.

Уверенность в этом высказал журналист и блогер Роман Цимбалюк, говоря о том, почему рупоры Кремля продолжают нести полную чушь с экранов телевизоров.

«Скабеева и Попов абсолютно четко знают, к чему все идет, что они делают, никаких иллюзий у них нет… Женя Попов, когда уже знал, что это нацизм, люди, которых он приглашал на программы из других стран, говорили ему, что его за это повесят. Он отвечал: «Это же Россия, нас никто не победит», - отметил журналист.

По его мнению, оставаясь в России, люди «мутируют»: «Гаечки закручиваются… Вот почему я не мутировал? Потому что я никогда не планировал там оставаться. Я никогда там не был российским гражданином, счетов у меня там нет, недвижимости тоже нет».

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