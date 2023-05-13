Ученые нашли лучший способ позвать кошку 6 13.05.2023, 11:51

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Во Франции узнали, на что точно отреагируют питомцы.

Иногда в споре о том, кто умнее – кошки или собаки, одним из важных аргументов становится способность собак четко реагировать на зов хозяина. В то время как кошки нередко игнорируют любые попытки привлечь их внимание. Французские ученые утверждают, что причина, вероятно, в том, что мы просто неправильно их подзываем.

Об интересном исследовании рассказало издание Gizmodo. Его провели ученые из Лаборатории сравнительной этологии и познания Парижского университета Нантера. Они специализируются именно на изучении взаимодействия кошек и людей.

В октябре 2022 года команда исследователей под руководством Шарлотты де Музон установила, что на самом деле кошки легко отличают среди человеческих голосов голос своего хозяина. Более того, животное хорошо понимает, когда этот человек просто что-то говорит, а когда обращается именно к нему. И самое сочетание этих двух факторов может привлечь внимание кота.

После этого ученые решили выяснить, как можно подозвать незнакомое животное. Для этого они провели ряд экспериментов с 12 кошками, живущими в котокафе. Оказалось, что пушистики чаще всего реагировали на сочетание двух сигналов – голосового и визуального. А вот когда люди полностью игнорировали животных, они выглядели более напряженными.

По словам де Музон, общение людей между собой включает в себя целую палитру сигналов – голос, интонация, мимика, жесты. Ее группа предполагает, что этот же подход должен сработать и с котами.

На первом этапе исследований ученая приучила испытуемых животных к своему присутствию. А потом проверила несколько сценариев. После того, как кошка заходила в помещение, де Музон совершала одно из действий:

подзывала животное, но не делала никаких жестов;

указывала на кошку, но оставалась молчаливой;

одновременно подзывала испытуемое животное и жестикулировала в его сторону;

игнорировала присутствие кошек.

Лучше всего срабатывал именно третий сценарий, сочетавший голосовые сигналы и жесты. Так животные скорее подходили к ученой. Также этот эксперимент позволил установить, что кошки лучше реагировали, когда получали только визуальный сигнал, чем когда только голосовой. Но, согласно предположениям исследователей, такой подход будет эффективен только при общении с незнакомыми животными. Животное, давно знакомое с человеком, наоборот – лучше отреагирует на голос.

Еще один вывод, который удалось сделать ученым, это то, что кошки чаще махали хвостом, когда получали лишь голосовой стимул и когда на них вообще не реагировали. В кошачьем языке тела этот жест говорит о беспокойстве животного, его стресс и дискомфорт. Итак, исследователи предположили, что полное отсутствие реакции на них для кошек неприятно.

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