«Однажды пришлось съесть привезенный заказ» 4 13.05.2023, 12:20

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Белорус рассказал, как работает и сколько получает в должности курьера.

Белорусский студент, который устроился на подработку курьером в «Яндекс.Доставку», рассказал Tochka.by, сколько ему удается заработать в день, много ли «съедает» топливо и с какими необычными заказами приходилось сталкиваться.

19-летний студент Матвей (имя изменено) недавно получил водительское удостоверение и разрешение отца брать при необходимости машину. С ее помощью он устроился курьером в «Яндекс.Доставку» — молодого человека привлекли условия: максимально свободный график и выплаты раз в неделю.

Прошел уже месяц, и Матвей вполне доволен результатом. И это при том, что почти 40% с заказов забирают компании, которые обеспечивают заработок: сам «Яндекс» берет 23%, автопарк, в который устроился студент, — еще 15%.

Деньги выплачивают каждый вторник. В среднем за неделю получается 250−300 рублей при том, что Матвей работает по три-четыре часа и не каждый день. Следить за балансом (заработком) можно через приложение — при оплате клиентом наличными процент списывается с суммы на счету.

Если часто отменять или пропускать заказы, это негативно отразится на статусе активности. Чем он ниже, тем менее выгодные предложения будут приходить, и курьер лишится бонусов. За семь выполненных в течение дня заказов компания начисляет 11 рублей, еще плюс пять поездок принесут дополнительно 8 рублей.

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80% заказов — еда

Коэффициент стоимости заказов во многом зависит от спроса, погоды и пробок. Большинство связано с доставкой еды, особенно во время обеда или ужина. Остальное, как правило, — офисные документы и личные вещи. Нельзя перевозить деньги, оружие или запрещенные вещества, поэтому приходится уточнять и проверять, что передают, если это, например, закрытая коробка.

Пятница — самый прибыльный день, особенно перед праздниками. Так, 5 мая за четыре часа Матвей заработал 70 рублей «чистыми». Правда, из этой суммы нужно вычесть 10 рублей, которые ежедневно уходят на топливо.

В выходные, особенно длинные, — полный штиль: многие уезжают из города, никто не работает и, соответственно, не обедает и не отправляет документы. О том, что так у всех и везде, говорят и сообщения из общего чата доставщиков.

Ночью заказывают только китайцы

Иногда из-за занятости днем Матвей выезжает работать ночью — до двух-трех часов. Коэффициент в это время невысокий, зато дороги пустые. Как правило, «ночными» клиентами становятся китайцы — они передают друг другу домашнюю еду.

Из необычных посылок Матвей вспоминает ожерелье, которые не выглядело дешевым, но было передано в прозрачном сеточном мешочке. Недавно в обычном бумажном пакете он перевозил очки Dior, которые, судя по данным в интернете, стоят около тысячи долларов.

Однажды Матвею пришлось съесть привезенный заказ. Он доставил девушке суши, которые, вероятно, заказал для нее парень. Студент прибыл на место и дозвонился адресату, женский голос пообещал спуститься, но никто так и не пришел. Собеседник был с другом и готов был подождать еще, но через полчаса все-таки позвонил заказчику, и тот предложил выкинуть еду или съесть самому. Курьер сделал вывод, что пара за это время успела поссориться, и разделил трапезу со своим товарищем.

Один раз парень отвез из сервиса телефон в частный сектор за 30 километров от Минска и, помимо хорошей суммы за доставку, получил еще и 10 рублей сверху на обратную дорогу.

В целом студент считает такую подработку идеальной в свободное от учебы и бытовых вопросов время. Он полагает, что зарабатывает вполне хорошие деньги, практически не напрягаясь, и при необходимости может в любой момент увеличить доход.

По словам коллег — «мужиков из автопарка», в среднем в день можно стабильно зарабатывать минимум 100 рублей, и это уже после всех отчислений.

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