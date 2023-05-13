Зеленский впервые за время войны прибыл с визитом в Рим

Зеленский впервые за время войны прибыл с визитом в Рим1
- 13.05.2023, 12:26
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Намечены встречи с президентом и премьер-министром Италии и и Папой Франциском.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил президент Украины, сегодня он встретится с:
президентом Италии Серджо Маттареллой;
премьер-министром Джорджей Мэлони;
Папой Римским Франциском.
«Важный визит для победы Украины», - написал Владимир Зеленский.
L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023
«Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу преданность украинскому народу в защиту свободы и демократии», - написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.