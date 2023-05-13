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Зеленский впервые за время войны прибыл с визитом в Рим

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  • 13.05.2023, 12:26
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Зеленский впервые за время войны прибыл с визитом в Рим

Намечены встречи с президентом и премьер-министром Италии и и Папой Франциском.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент Украины, сегодня он встретится с:

президентом Италии Серджо Маттареллой;

премьер-министром Джорджей Мэлони;

Папой Римским Франциском.

«Важный визит для победы Украины», - написал Владимир Зеленский.

«Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу преданность украинскому народу в защиту свободы и демократии», - написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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