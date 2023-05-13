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В Пинске простились с политзаключенным Николаем Климовичем, который умер в колонии

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  • 13.05.2023, 12:36
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В Пинске простились с политзаключенным Николаем Климовичем, который умер в колонии

Мужчину отправили за решетку за сатирическое изображение Лукашенко.

В Пинске похоронили политзаключенного Николая Климовича. Об этом сообщил 13 мая «Позірк» со ссылкой на источник.

Тело привезли к дому, куда также пришли родственники других пинских политзаключенных.

«Там было около 20 человек. Это родные и друзья Николая», — рассказал «Позірку» источник.

Пинский блогер и активист Николай Климович имел инвалидность II группы из-за болезни сердца. Мужчину обвинили в оскорблении Александра Лукашенко за сатирическое изображение, которое Климович разместил в социальных сетях, и осудили по ст. 368 УК РБ на год лишения свободы.

7 мая правозащитный центр «Весна» сообщил, что Николай Климович умер в витебской исправительной колонии № 3.

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