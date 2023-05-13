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Механизм запущен

  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 13.05.2023, 12:46
  • 2,114
Механизм запущен

С каждым днем Пригожин будет подливать масла в огонь, а Симоньян усиливать истерику.

Сейчас вы удостоитесь чести смотреть на то, как пропагандисты начинают ныть.

Контрнаступление ВСУ только началось, а вся та свора ребят, которые кричали про «Киев за три дня» уже хнычет. И это только начало.

С каждым днем Пригожин будет подливать масла в огонь, а Симоньян и Скабеева будут кричать «как мы так упустили этот момент?». Тем временем Путин в своем кабинете будет пускать слезу и прощаться с троном.

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