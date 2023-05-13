Механизм запущен Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

13.05.2023, 12:46

2,114

С каждым днем Пригожин будет подливать масла в огонь, а Симоньян усиливать истерику.

Сейчас вы удостоитесь чести смотреть на то, как пропагандисты начинают ныть.

Контрнаступление ВСУ только началось, а вся та свора ребят, которые кричали про «Киев за три дня» уже хнычет. И это только начало.

С каждым днем Пригожин будет подливать масла в огонь, а Симоньян и Скабеева будут кричать «как мы так упустили этот момент?». Тем временем Путин в своем кабинете будет пускать слезу и прощаться с троном.

Телеграм-канал «Кремлевский цирк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».