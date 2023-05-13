Чем дольше пауза, тем больше вопросов
- 13.05.2023, 12:58
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Пропагандисты боятся публиковать «консервы» с живым Лукашенко.
Отсутствие даже консерв с кадрами синепалого синегуба является следствием имиджа, который он сам себе создавал, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
«Вечно живой», «экстремально здоровый», «ненаклоняемый», «нестареющий». Ранее мы рассказывали о том, что под запретом кадры вечно молодого главаря хунты в очках, что вынуждало печатать тексты конскими буквами. Классика культа личности и информационной автократии.
Так вот, про консервы. Они есть, но их нельзя опубликовать - хоть с хоккея, хоть из Александрии. Уж слишком серьезный контраст с немощным стариком, которого не удалось спрятать и заретушировать в Москве.
Отсюда трэшовый мерч, наличие в гардеробе которого, означает лишь сочетание экстремального дурновкусия и раболепной лояльности. Отсюда зайчик на лужайке, сам факт публикации которого означает, что авторы ничего не понимают о Беларуси и ее народных приметах.
С другой стороны, чем дольше пауза, тем больше вопросов: «Это уже «Уик-энд у Берни» или еще нет?
Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.
Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.