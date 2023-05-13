Почему губки для мытья посуды разного цвета: интересный факт 4 13.05.2023, 13:21

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Их окрашивают по-разному не только ради эстетического эффекта.

Не слишком многие могли бы войти в состав клуба любителей мытья посуды. Это домашнее дело обычно не относят к категории любимых. Естественно, посудомоечная машинка способна существенно улучшить ситуацию, но и ее использование может стать достаточно хлопотным. Поэтому самыми популярными помощниками в этом деле являются старые, добрые, вечно пачкающиеся разноцветные губки.

Кстати, губки для мытья посуды окрашивают разными цветами не зря и не только ради эстетического эффекта. Какую роль играет цвет и почему стеклянные изделия советуют мыть желтыми губками, разбирался obozrevatel.com.

Желтый цвет губки

Если вы никогда не обращали внимание на то, губкой какого цвета моете посуду – зря. Воспринимать набор ярких разноцветных губок только как маркетинговый ход не стоит. Специалисты по уборке говорят, что цвет губки указывает на ее характеристики. Речь идет о жесткой стороне, которую используют для отмывания самой стойкой грязи и пригоревшей пищи. Эту сторону называют скотч-брайтом. Ее изготовляют из грубых волокон и клеят к мягкой поролоновой основе. Цвет скотч-брайта указывает на свойство абразивного материала.

«Самый слабый» цвет – желтый. Им обозначают самые мягкие губки, которыми следует мыть стеклянную посуду. Такой материал достаточно деликатно отмывает пятна и не предназначен для устаревшей грязи.

Красный цвет

Красный цвет скотч-брайта указывает на среднюю жесткость губки. Это самый оптимальный выбор. Такие губки достаточно деликатны, чтобы отмыть стеклянную посуду, но смогут справиться и с более серьезными загрязнениями. Эти губки обычно не цапарают поверхности.

Зеленый цвет

От пригоревшей пищи, засохшего жира и самых сложных пятен избавит губка с зеленым скотч-брайтом. Однако следует быть осторожными, ведь чрезмерно жесткий материал может повредить покрытие и оставить царапины.

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