Польские перевозчики прекратили забастовку на границе с Беларусью
- 13.05.2023, 13:35
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Но блокировка пункта пропуска Кукурыки – Козловичи может возобновиться.
Польские власти решили завершить блокировку дороги к грузовому пункту пропуска на границе с Беларусью. Участники акции разъехались, передает агентство PAP.
Протест продолжался с 9 мая. При этом организаторы забастовки обещают обжаловать требование властей и возобновить блокировку автотрассы.
Движение через грузовой пункт пропуска Кукурыки – Козловичи возобновилось в постоянном режиме. Тереспольская гмина решила разблокировать трассу и прекратить забастовку польских перевозчиков. Власти ссылаются на требование полиции и протесты жителей.
В частности, правоохранители утверждали, что «существует угроза жизни и здоровью людей, а также опасность дорожному движению», сообщает Polskie Radio Lublin.
При этом организаторы забастовки планируют обжаловать в суде требование властей и возобновить блокировку трассы уже в понедельник, 15 мая.
Теперь, по данным портала granica.gov.pl, время ожидания в очереди на заезд в Беларусь – более суток, 27 часов. Перед границей скопилось около 1100 грузовиков. С белорусской стороны очереди на выезд в Польшу сейчас нет, сообщает сайт Государственного пограничного комитета.
Польские перевозчики начали блокировку дороги во вторник, 9 мая. Они пропускали только одну фуру в час. Активисты выступают против транспортных компаний с российским или белорусским капиталом.
«Они захватывают восточный рынок и работают в ущерб нашей транспортной отрасли. Мы также требуем запретить въезд в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией и восстановить разрешения для транспортных компаний из Украины», – говорили журналистам участники акции.
Терминал Кукурыки – Козловичи – единственный пункт пропуска грузового автотранспорта на белорусско-польской границе, который сейчас работает.