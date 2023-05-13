Фесенко: Китай начал кастинг на преемника Путина 1 13.05.2023, 13:43

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Владимир Фесенко

Назвал неожиданный фаворит Пекина.

Одной из целей европейского турне специального представителя Китая в делах Евразии Ли Хуэйя может быть зондирование ситуации в регионе, заявил «24 каналу» политолог Владимир Фесенко.

«У меня такое ощущение, что Китай уже начинает кастинг. Он смотрит, кто может быть наследником Путина. И Мишустин уже является одним из фаворитов. Это технократ, Китай это устраивает. Это человек, не имеющий большого влияния в путинском окружении», – подчеркнул эксперт.

При этом эксперт напомнил о том, что вскоре премьер РФ Михаил Мишустин поедет в Шанхай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

«Фактически Китай становится опекуном Центральной Азии вместо России. Россия отходит на второй план. По России будут активно работать. Беларусь тоже под влиянием Китая», — утверждает он.

Турне китайского спецпредставителя свидетельствует о зондаже ситуации в Европейском Союзе, а также о целенаправленной игре в этом регионе.

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